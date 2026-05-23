Una donna ha pubblicato un video in cui mostra un coltello e uno spray al peperoncino, affermando che lo Stato non la protegge. La scena si svolge sotto i portici di un edificio nel centro cittadino, dopo che era stata molestata da uno sconosciuto nelle vicinanze. Nel video, la donna commenta che bisogna fare da sole per difendersi.

MACERATA - Dopo essere stata molestata in centro da uno sconosciuto fa un video sotto i portici di Palazzo degli Studi e mostra un coltello e lo spray al peperoncino: «Visto che lo Stato non ci protegge dobbiamo farlo da sole». Un filmato che la giovane maceratese Tania Roscani, di 28 anni, protagonista della vicenda, ha pubblicato sui social ed è diventato virale in poco tempo. Il racconto Quella di mercoledì scorso, per la ragazza, è stata una serata da incubo: «Sono le 10.51 e questa cosa è successa venti minuti fa - racconta la giovane nel video -. A nemmeno cinque metri da casa mia, nel centro storico di Macerata, un uomo ha iniziato a pedinarmi fino a quando sono entrata in una gelateria. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Tania Roscani pedinata in centro a Macerata, pubblica un video con coltello e spray al peperoncino: «Lo Stato non ci protegge, dobbiamo fare da sole» VIDEO

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Pedinata in centro, Tania gira un video con coltello e spray: «Lo Stato non ci protegge»

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