Mattia Liberali, centrocampista italiano classe 2007, sta attirando l’attenzione di quattro squadre di Serie A grazie alle sue prestazioni a Catanzaro. Il giocatore, ex talento del Milan, ha una clausola rescissoria di soli 6 milioni di euro. Attualmente in forza alla squadra calabrese, Liberali si sta facendo notare per le sue qualità tecniche e potrebbe essere uno degli obiettivi di mercato per diverse big del campionato italiano.

Nella sessione estiva di calciomercato del 2025, il Milan completò la cessione a titolo definitivo di Mattia Liberali al Catanzaro. Il fantasista classe 2007, cresciuto ed esploso nel settore giovanile rossonero, si era trasferito in Calabria in cerca di minutaggio. Appena dodici mesi dopo, però, il club di Via Aldo Rossi rischia seriamente di pentirsi di quell'operazione di mercato. Presenze totali: 30 partite disputate tra il campionato cadetto e la Coppa Italia. Contributo realizzativo: 4 gol messi a segno e 4 assist serviti ai compagni. A fare il punto sul futuro del talento brianzolo è stato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il Milan si mangia le mani: il suo ex gioiello Liberali brilla e c’è una clausola da soli 6 milioni

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