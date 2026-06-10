Il malanno è andato a colpire proprio quello che è sempre stato un mio motivo di vanto la capacità polmonare Ma mi avete dato fiato per continuare | Claudio Baglioni torna sui social

Claudio Baglioni ha annunciato sui social di aver contratto un problema che ha compromesso la sua capacità polmonare. Otto giorni fa aveva comunicato di dover rinviare di un anno il tour “La Vita è adesso” a causa di questa condizione. Ha ringraziato i fan per il sostegno, affermando che il loro supporto gli ha dato la forza di continuare. La comunicazione è arrivata tramite un videomessaggio, definendolo uno dei momenti più difficili della sua carriera.

“Otto giorni fa ho fatto un annuncio attraverso un videomessaggio, uno dei più difficili della mia intera carriera, sicuramente il più difficile di questa fase così significativa della mia vita: quello di essere costretto a rinviare di un anno il progetto GrandTour La Vita è adesso “. Inizia così il video pubblicato da Claudio Baglioni sui social per ringraziare le tante persone che gli hanno manifestato affetto e vicinanza dopo la notizia dello stop. Nei giorni scorsi il cantautore aveva annunciato il rinvio del tour a causa dei postumi di una polmonite interstiziale. Seduto al pianoforte, Baglioni spiega le ragioni della scelta: “Perché un anno intero? Perché quelli erano i luoghi giusti per questo itinerario, che non è soltanto artistico ma anche umano e documentaristico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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