Il Giappone trasforma un aeroporto distrutto dal terremoto nel primo scalo Pokémon al mondo

Il 7 luglio 2026, un aeroporto regionale nella penisola di Noto riaprirà dopo essere stato distrutto da un terremoto. La struttura sarà riconvertita nel primo scalo al mondo dedicato ai Pokémon, con l’insegna di Pikachu. La riapertura segnerà il primo esempio di utilizzo di un personaggio di fantasia come simbolo ufficiale di un aeroporto in Giappone. La struttura sarà aperta al pubblico e funzionerà come scalo commerciale e turistico.

Il 7 luglio 2026, nella penisola di Noto, un piccolo aeroporto regionale rinascerà dalle macerie del sisma più devastante degli ultimi anni sotto l’insegna di Pikachu. Non è fantascienza, non è una campagna pubblicitaria virale: è la storia vera di come un Paese ferito abbia scelto la gioia come strumento di rinascita. Un capodanno che ha cambiato tutto. Il primo gennaio 2024, mentre il resto del mondo brindava all’anno nuovo, la penisola di Noto veniva squassata da un terremoto di magnitudo 7,6. Centinaia di morti, migliaia di feriti, infrastrutture rase al suolo. L’aeroporto di Noto Satoyama, piccolo scalo della prefettura di Ishikawa che operava un solo volo quotidiano verso Tokyo Haneda, venne costretto alla chiusura immediata. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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