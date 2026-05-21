In Giappone apre il primo aeroporto dei Pokémon | avrà statue di Pikachu e gadget a tema
In Giappone, a partire dal prossimo luglio, aprirà il primo aeroporto dedicato ai Pokémon, caratterizzato da decorazioni ispirate a questo mondo. All’interno ci saranno statue di Pikachu e una vasta gamma di gadget in edizione limitata. L’installazione si sviluppa su tutto lo spazio aeroportuale, offrendo ai visitatori un’esperienza tematica unica. La struttura si presenta come un punto di incontro tra il settore del trasporto e il mondo dei videogiochi e dei cartoni animati.
Il prossimo luglio in Giappone verrà inaugurato il primo aeroporto dei Pokémon con grafiche a tema, statue di Pikachu e gadget in edizione limitata: ecco cosa si potrà trovare al suo interno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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