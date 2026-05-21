In Giappone apre il primo aeroporto dei Pokémon | avrà statue di Pikachu e gadget a tema

In Giappone, a partire dal prossimo luglio, aprirà il primo aeroporto dedicato ai Pokémon, caratterizzato da decorazioni ispirate a questo mondo. All’interno ci saranno statue di Pikachu e una vasta gamma di gadget in edizione limitata. L’installazione si sviluppa su tutto lo spazio aeroportuale, offrendo ai visitatori un’esperienza tematica unica. La struttura si presenta come un punto di incontro tra il settore del trasporto e il mondo dei videogiochi e dei cartoni animati.

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