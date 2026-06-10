Una giovane ultra trail runner ha ricevuto il premio “Il Drago Domato” ad Arezzo. La cerimonia si è svolta il 10 giugno 2026, con la consegna del riconoscimento durante un evento pubblico. La vincitrice è stata premiata per aver partecipato a competizioni di lunga durata, distinguendosi per le sue performance. La premiazione ha visto la presenza di pubblico e rappresentanti locali.

Arezzo, 10 giugno 2026 – “Il Drago Domato” ad A sia Menci. La giovene ultra trail runner castiglionese, reduce dalla Marathon des Sables, ha ricevuto il premio “ Il Drago Domato ”, il riconoscimento istituito dall’Assessorato allo Sport del Comune di Castiglion Fiorentino e assegnato agli sportivi castiglionesi che si sono distinti per meriti particolari nelle rispettive discipline. Asia Menci ha completato con successo una delle prove più dure e affascinanti del panorama internazionale dell’ultra running: la Marathon des Sables, ultramaratona nel deserto marocchino del Sahara, disputata in autosufficienza alimentare. Un’impresa estrema, lunga 271 chilometri suddivisi in sei tappe, affrontata tra caldo, sabbia, fatica, gestione fisica e mentale, con lo zaino sempre sulle spalle e la necessità di misurarsi ogni giorno con i propri limiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il Drago Domato” premio ad Asia Menci

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