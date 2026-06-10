La sesta archiviazione in 30 anni del procedimento che indagava su eventuali legami tra la mafia e Silvio Berlusconi evidenzia il fallimento del sistema giudiziario. Il caso Dell’Utri, che avrebbe dovuto chiarire queste connessioni, si conclude senza condanne o processi aperti. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo verso la chiusura definitiva delle indagini, lasciando invariato il risultato negativo per gli inquirenti.

Dal decreto, ancora parzialmente coperto da omissis, emerge con chiarezza quella che appare la motivazione centrale della decisione: «Mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi». Si tratta della sesta archiviazione in circa 30 anni di indagini sul medesimo filone investigativo. Un dato che, al di là delle inevitabili letture politiche, impone alcune riflessioni. La prima riguarda il funzionamento del sistema giudiziario. Al di là degli esiti referendari e delle contrapposizioni ideologiche, è difficile sostenere che la giustizia italiana possa considerarsi pienamente efficiente quando sono necessari tre decenni per giungere a una conclusione che potrebbe essere definitiva su una vicenda tanto delicata per la storia della Repubblica. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il caso Dell’Utri è la Waterloo dei magistrati

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