Il cap di Ursula il conto agli europei
Ursula Von Der Leyen ha annunciato un nuovo limite massimo di spesa per i fondi europei, definito come “cap di Ursula”. La misura mira a limitare le spese eccessive, ma ha suscitato reazioni contrastanti tra i paesi membri. La proposta prevede restrizioni specifiche e nuovi controlli sui finanziamenti, con l’obiettivo di gestire meglio le risorse comunitarie. La decisione è stata presa senza consultazioni approfondite con tutte le parti coinvolte.
Una ne fa, cento ne pensa. Alla fine però Ursula Von Der Leyen riesce sempre a infliggere nuovi danni all’Europa. Non può essere letto diversamente il tono trionfalistico con il quale la presidente della Commissione Europea ha presentato l’ennesimo nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca che contiene il congelamento del meccanismo di adeguamento al price cap del greggio russo. Senza questo intervento il tetto al prezzo del petrolio russo sarebbe salito da 44 a 70 dollari per l’adeguamento dei prezzi dovuto alla crisi di Hormuz. Con un colpo di bacchetta l’Europa cancella le leggi del mercato, soprattutto quello libero, di fatto tentando di far fronte allo shock energetico dovuto al conflitto angloisraeliano con l’Iran. 🔗 Leggi su Follow.it
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