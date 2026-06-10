Il cap di Ursula il conto agli europei

Notizia in breve

Ursula Von Der Leyen ha annunciato un nuovo limite massimo di spesa per i fondi europei, definito come “cap di Ursula”. La misura mira a limitare le spese eccessive, ma ha suscitato reazioni contrastanti tra i paesi membri. La proposta prevede restrizioni specifiche e nuovi controlli sui finanziamenti, con l’obiettivo di gestire meglio le risorse comunitarie. La decisione è stata presa senza consultazioni approfondite con tutte le parti coinvolte.