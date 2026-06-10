Ibrahimovic è stato oggetto di contestazioni sui social da parte dei tifosi del Milan, che hanno criticato alcune sue recenti prestazioni. Nel frattempo, i supporter dell’Inter hanno espresso gratitudine nei suoi confronti. La polemica riguarda le prestazioni del giocatore e il suo ruolo nella squadra, con commenti diffusi online da entrambe le fazioni. Non sono stati segnalati altri sviluppi o dichiarazioni ufficiali.

I fischi, per sua stessa ammissione, lo hanno sempre galvanizzato. Fino a oggi, però, erano quelli degli avversari a caricarlo sul terreno di gioco. Adesso lo scenario è radicalmente cambiato: sono gli stessi sostenitori del Milan, coloro che per anni lo hanno idolatrato come leader indiscusso in campo, a fischiare e contestare Zlatan Ibrahimovic. Al centro delle critiche c'è il suo operato — e la percezione di una parziale assenza — nella costruzione del nuovo Milan in qualità di Senior Advisor del fondo RedBird. Invocato a gran voce in passato dal popolo rossonero per riportare un uomo di campo all'interno della dirigenza dopo il doloroso addio del simbolo Paolo Maldini, oggi lo svedese si ritrova a condividere con il proprietario Gerry Cardinale il malumore della piazza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ibrahimovi? nella bufera: i tifosi del Milan lo contestano sui social e quelli dell’Inter lo ringraziano

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