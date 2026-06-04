Milan Ibrahimovic nel mirino dei social | i tifosi lo hanno scaricato

Da milanzone.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ibrahimovic è stato preso di mira sui social media dai tifosi, che hanno criticato il giocatore. La sua presenza online ha generato commenti negativi, con alcuni utenti che hanno espresso delusione e insoddisfazione. La reazione dei tifosi si è concentrata principalmente sui social network, dove sono stati condivisi messaggi di disapprovazione. Nessuna altra azione ufficiale è stata comunicata fino a questo momento.

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