Ibrahimovic è stato preso di mira sui social media dai tifosi, che hanno criticato il giocatore. La sua presenza online ha generato commenti negativi, con alcuni utenti che hanno espresso delusione e insoddisfazione. La reazione dei tifosi si è concentrata principalmente sui social network, dove sono stati condivisi messaggi di disapprovazione. Nessuna altra azione ufficiale è stata comunicata fino a questo momento.

C’era una volta Zlatan: attaccante straordinario, prestigiatore col pallone e leader maximo di qualsiasi squadra ambisse a vincere. La fama (pure da spaccone) lo ha sempre preceduto, la fame per il gol non lo ha mai abbandonato, ed è così che fisiologicamente si ritrovava ad essere capo popolo di tifoserie e addetti ai lavori. Proprio lui che, di indole, capo popolo non lo sarebbe affatto, ma si sa che il calcio concede mille attenuanti. C’era una volta, dicevamo, perché la sua reputazione agli occhi dei tifosi appare oggi cambiata: meno Zlatan e molto più Ibrahimovic, come quando inizi a chiamare per cognome l’amico con cui hai litigato. Da... 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Milan, Ibrahimovic nel mirino dei social: i tifosi lo hanno scaricato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Flash - Ibra fa ancora infuriare i tifosi

Notizie e thread social correlati

Krstovic nel mirino del Milan, i rossoneri lo aggiungono alla lista dei desideri | CMIl Milan ha inserito Nikola Krstovic nella propria lista di possibili acquisti per la prossima stagione.

Juan Jesus nel mirino delle critiche: i tifosi non lo perdonanoIn seguito a recenti partite, alcuni tifosi hanno rivolto critiche a un difensore che ha avuto difficoltà nel mantenere la posizione in campo.

Temi più discussi: Milan, prosegue la contestazione: Ibra male assoluto, Tare e Allegri uomini veri. Ma nessun calciatore saluta Max sui social; Milan, terremoto totale: via Allegri e i vertici; Panchina Milan, Ibrahimovic ha scelto Iraola: previsto l'incontro decisivo; Milan, la protesta continua: oltre a Cardinale e Ibrahimovic, nel mirino anche Kirovski.

Zlatan #Ibrahimovic nel mirino dei tifosi del #Milan Striscione contro lo svedese: Non deve restare nessuno: via anche Ibra: subito! #Calcionews24 x.com

[Bianchin] Entro domani (forse), è attesa la decisione di Rangnick. Rangnick desidera completa libertà e non vuole che Ibrahimovi?, che è privo di un ruolo o titolo specifico nel club, interferisca nel suo lavoro. Il futuro del Milan prenderà forma nei prossimi gior reddit

Milan, c'è una rivale in meno per Glasner: il Bayer Leverkusen ufficializza l'allenatore spagnolo Carles Martinez. Cosa filtra sulla panchina dei rossoneriEsonerato Hjulmand, le Aspirini avevano valutato anche l'austriaco nel mirino di Cardinale, Calvelli e Ibrahimovic ... msn.com

Casting Milan per la panchina, QS in apertura: Ibrahimovic ha frettaCasting Milan per la panchina, Ibrahimovic ha fretta scrive il QS in apertura quest'oggi. Per il nuovo tecnico ci sono tante idee in casa rossonera ma prima serve l'arrivo di Ralf Rangnick come nuov ... tuttomercatoweb.com