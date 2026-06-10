IA e sanità | l’innovazione rischia di creare nuove barriere sociali?

È stato sollevato il rischio che l’uso dell’intelligenza artificiale in sanità possa accentuare le disuguaglianze sociali. La preoccupazione riguarda i dati non rappresentativi, che potrebbero compromettere la precisione delle diagnosi mediche. La questione è al centro di un dibattito sul potenziale impatto delle tecnologie innovative, considerando la possibilità che le disparità nei dati possano influenzare l’efficacia dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore sanitario.

? Domande chiave? In Breve L’intelligenza artificiale nella sanità: tra promesse di innovazione e il rischio di nuove barriere sociali. Il Centro Studi Americani ospiterà un confronto cruciale tra istituzioni, accademia e governance sanitaria per esplorare come l’intelligenza artificiale possa trasformare la gestione della salute. L’incontro, denominato IA e sanità: una leva per combattere le disuguaglianze?, nasce dalla collaborazione tra Fondazione Roche, Healthcare Policy e. L’obiettivo principale è analizzare se l’integrazione di algoritmi avanzati nei sistemi medici fungerà da motore per l’equità o se, al contrario, finirà per accentuare i divari già presenti nell’accesso alle cure. Il dibattito si concentrerà su nodi fondamentali come la trasparenza dei processi tecnologici, la rappresentatività dei dati utilizzati e la protezione dei diritti dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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