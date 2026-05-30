Solo il 5% delle imprese italiane utilizza in modo intensivo l'intelligenza artificiale, secondo uno studio recente. La tecnologia può migliorare la produttività, ma ci sono preoccupazioni che possa anche contribuire ad aumentare le disuguaglianze sociali. Le domande principali riguardano come l’IA possa essere implementata senza ridurre i salari e quale sia il suo reale impatto sul mercato del lavoro.

? Domande chiave Come può l'IA aumentare la produttività senza distruggere i salari?. Perché solo il 5% delle imprese italiane usa l'IA intensivamente?. Chi beneficerà davvero dei guadagni tecnologici tra le nuove generazioni?. Come può l'Italia evitare di restare esclusa dalla sfida globale?.? In Breve Solo il 30% delle imprese italiane usa l'IA e solo il 5% intensivamente.. Crescita italiana superiore al 6% dal 2019 grazie a Pnrr ed esportazioni.. L'integrazione del mercato europeo dei capitali faciliterebbe i finanziamenti all'innovazione.. Il rischio inflattivo richiede di evitare spirali salari-prezzi nel prossimo semestre.. La sfida della produttività: Panetta avverte sul rischio di un divario tecnologico tra generazioni e nazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Panetta: l’IA rischia di creare nuove disuguaglianze sociali

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