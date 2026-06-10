IA e polizia il governo accelera | regole limiti e garanzie annunciate oggi

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi decreti riguardanti sicurezza, lavoro e scuola. Il ministro dell’interno ha escluso la possibilità di sorveglianza di massa tramite intelligenza artificiale. Il ministro dell’istruzione e quello del lavoro hanno illustrato le nuove misure, che prevedono regole, limiti e garanzie per l’uso dell’IA nel settore pubblico. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle normative o sui tempi di attuazione.