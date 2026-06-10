IA e polizia il governo accelera | regole limiti e garanzie annunciate oggi

Da abruzzo24ore.tv 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi decreti riguardanti sicurezza, lavoro e scuola. Il ministro dell’interno ha escluso la possibilità di sorveglianza di massa tramite intelligenza artificiale. Il ministro dell’istruzione e quello del lavoro hanno illustrato le nuove misure, che prevedono regole, limiti e garanzie per l’uso dell’IA nel settore pubblico. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle normative o sui tempi di attuazione.

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Roma - Il Consiglio dei ministri approva decreti su sicurezza, lavoro e scuola: Piantedosi esclude sorveglianza di massa, Calderone e Valditara illustrano le novità previste dall’esecutivo oggi. Il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di decreti legislativi dedicato anche all’adeguamento dell’ordinamento italiano alle norme europee sull’intelligenza artificiale. Il punto più delicato riguarda l’utilizzo dell’IA da parte delle forze di polizia, tema illustrato in conferenza stampa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Secondo il titolare del Viminale, il provvedimento disciplina per la prima volta l’impiego di sistemi avanzati a supporto delle attività di sicurezza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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