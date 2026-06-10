IA e polizia il governo accelera | regole limiti e garanzie annunciate oggi
Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi decreti riguardanti sicurezza, lavoro e scuola. Il ministro dell’interno ha escluso la possibilità di sorveglianza di massa tramite intelligenza artificiale. Il ministro dell’istruzione e quello del lavoro hanno illustrato le nuove misure, che prevedono regole, limiti e garanzie per l’uso dell’IA nel settore pubblico. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle normative o sui tempi di attuazione.
Roma - Il Consiglio dei ministri approva decreti su sicurezza, lavoro e scuola: Piantedosi esclude sorveglianza di massa, Calderone e Valditara illustrano le novità previste dall’esecutivo oggi. Il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di decreti legislativi dedicato anche all’adeguamento dell’ordinamento italiano alle norme europee sull’intelligenza artificiale. Il punto più delicato riguarda l’utilizzo dell’IA da parte delle forze di polizia, tema illustrato in conferenza stampa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Secondo il titolare del Viminale, il provvedimento disciplina per la prima volta l’impiego di sistemi avanzati a supporto delle attività di sicurezza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Notizie e thread social correlati
Dl Sicurezza, via libera della Camera: il governo accelera sui rimpatri tra tagli alle garanzie e numeri che raccontano un sistema inefficaceLa Camera ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza, con il governo che mira a velocizzare i rimpatri.
Temi più discussi: Consiglio comunale del 9 giugno; AI, ecco i nomi del Comitato Strategia nazionale intelligenza artificiale di Palazzo Chigi. IL TESTO del DPCM; Bolivia, a un passo dallo stato d’emergenza: cosa sta succedendo?; Distrutte da un incendio cinque auto a Pietralata, il presidente del Municipio: Sulla sicurezza l'impegno dei Comuni non basta, serve l'intervento del Governo.
Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. L'obiettivo è mettere a disposizione delle forze di polizia le funzionalità più avanzate, al fine di migliorare l'efficienza delle l facebook
Farage dice che il Reform ha contattato X riguardo agli falsi annunci video con intelligenza artificiale reddit
Governo Meloni, ok del Cdm a decreti sull’IA. Piantedosi: Non sarà Grande FratelloLeggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, ok del Cdm a decreti sull’IA. Piantedosi: 'Non sarà Grande Fratello' ... tg24.sky.it
Anthropic contro il Dipartimento della Guerra USA: la società di IA sfida il governo in tribunaleAnthropic si rivolge martedì a un tribunale federale di San Francisco per bloccare la decisione del governo USA di inserirla in lista nera per la sicurezza nazionale. Lo scontro tra Anthropic e il ... it.euronews.com