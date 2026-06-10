I vecchi dirigenti avevano la soluzione in tasca oggi … Bellucci sulla situazione del Milan

Claudio Bellucci ha commentato la situazione del Milan, criticando l'immobilismo della società. Secondo l'ex dirigente, in passato i dirigenti avevano già una soluzione pronta, mentre ora non si vedono mosse concrete. Bellucci ha espresso insoddisfazione per la mancanza di interventi chiari e tempestivi da parte del club, sottolineando la differenza rispetto a epoche precedenti. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista a Tuttomercatoweb.

Il clima di incertezza che avvolge in questo momento il Milan (leggi qui), continua a suscitare dubbi tra i tifosi e anche tra gli addetti ai lavori, preoccupati per i ritardi: il Milan non ha ancora ufficialmente un nuovo allenatore e una nuova dirigenza. Siamo già nella seconda metà di giugno e il Diavolo sta rischiando sempre di più con il tempo che passa e la programmazione che sarà per forza di cose fatta con poco tempo a disposizione. L'ex calciatore Claudio Bellucci ha parlato della situazione in casa Milan a Maracanà di Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole. "Quello che mi meraviglia è che una società come il Milan sia senza diversi elementi chiave ancora ora. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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