Le operazioni di soccorso per il terremoto di lunedì nelle Filippine sono rallentate a causa di continue scosse di assestamento. Sono stati segnalati almeno 17 edifici gravemente danneggiati, e molte strutture risultano inagibili. Le autorità stanno gestendo le difficoltà logistiche legate alle repliche sismiche, che ostacolano le attività di salvataggio e di distribuzione degli aiuti nelle zone colpite.

Per via delle continue scosse di terremoto: ci sono migliaia di edifici danneggiati, almeno 17 persone disperse e oltre 25mila sfollate Non sono ancora state individuate tutte le persone disperse a causa del terremoto di magnitudo 7.8 di lunedì al largo dell’isola di Mindanao, nel sud delle Filippine, dove sono morte almeno 45 persone e centinaia sono state ferite. Ci sono più di 25mila persone sfollate che stanno soggiornando in rifugi di emergenza gestiti dal governo perché non hanno ancora modo di rientrare nelle loro case, molte delle quali sono state distrutte o gravemente danneggiate. I soccorsi stanno andando a rilento perché continuano a esserci scosse di terremoto che impediscono alla protezione civile di cercare tra le macerie senza correre rischi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - I soccorsi per il terremoto di lunedì nelle Filippine vanno a rilento

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Scossa 6.4 nelle Filippine: cosa sapere sul terremoto

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