Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine Morti ed edifici crollati
Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine, causando almeno 15 morti e crolli di edifici. L’evento sismico ha generato un’allerta tsunami, portando all’evacuazione di alcune zone costiere. Le autorità stanno verificando i danni e soccorrendo le persone rimaste intrappolate. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulla portata dei danni o sull’entità delle persone coinvolte. La situazione resta monitorata.
Edifici crollati e allerta tsunami. Nelle Filippine, oltre 15 morti il bilancio del terremoto sisma di magnitudo 7.8 che nella notte ha colpito il paese asiatico. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine. Morti ed edifici crollati
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Corriere della Sera: Filippine, terremoto di magnitudo 7.8, allarme tsunami. Almeno 15 morti e oltre 200 feriti. L'appello: Evacuate le isole, crollati numerosi edifici reddit
È di almeno più di dieci morti il primo bilancio, provvisorio, del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali. Secondo lo United States Geological Survey, una serie di potenti scosse di assestamento ha dopo colpito la zona. Video pubblica x.com
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