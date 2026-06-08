Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine. Morti ed edifici crollati

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine, causando almeno 15 morti e crolli di edifici. L’evento sismico ha generato un’allerta tsunami, portando all’evacuazione di alcune zone costiere. Le autorità stanno verificando i danni e soccorrendo le persone rimaste intrappolate. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulla portata dei danni o sull’entità delle persone coinvolte. La situazione resta monitorata.