Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine Morti ed edifici crollati

Da tv2000.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine, causando almeno 15 morti e crolli di edifici. L’evento sismico ha generato un’allerta tsunami, portando all’evacuazione di alcune zone costiere. Le autorità stanno verificando i danni e soccorrendo le persone rimaste intrappolate. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulla portata dei danni o sull’entità delle persone coinvolte. La situazione resta monitorata.

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Edifici crollati e allerta tsunami. Nelle Filippine, oltre 15 morti il bilancio del terremoto sisma di magnitudo 7.8 che nella notte ha colpito il paese asiatico. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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