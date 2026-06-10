Il crollo psicologico di una celebrità ha portato l’attenzione sulla salute mentale nel mondo dello spettacolo. La notizia ha riacceso il dibattito sulla pressione e le difficoltà che affrontano le persone note, evidenziando come il successo possa nascondere problemi profondi. La notizia ha suscitato discussioni pubbliche e mediatica su come la salute mentale venga gestita e percepita nel settore.

Il recente crollo psicologico di Belen ha riacceso i riflettori sul problema della salute mentale, che non risparmia, e anzi sembra ancora più devastante, sulle star. Che dovendo sempre apparire al massimo – della forma, della bellezza, del successo, delle vendite – quando l’algoritmo di una di queste variabili cala, la ricaduta psicologica e fisica sulla persona dietro al personaggio è ancora più rovinosa e devastante. Il caso più recente è appunto di Belen Rodriguez, per anni la donna più desiderata, invidiata, ammirata dello showbiz. Che, complici alcune batoste a livello privato e sentimentale e altre a livello lavorativo – non ci addentriamo nell’analisi perché sarebbe pruriginoso e sicuramente incompleta, visto che tutto non possiamo sapere – ad un certo punto non ha retto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I crolli rovinosi delle star: più sono in alto, più fanno rumore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Star Wars: Maul – Shadow Lord" su Disney+ sposta ancora più in alto l'asticella

Più energia, più chip, più memorie: le esigenze dell’IA fanno girare la fabbrica del mondoL’aumento della domanda di intelligenza artificiale spinge le aziende a produrre più componenti elettronici, come chip e memorie.

I crolli rovinosi delle star: più sono in alto, più fanno rumoreDa Britney Spears a Belen, passando Amanda Bynes e Madame, i casi più eclatanti di crolli psicologici delle star. Quando l’essere umano non regge pressioni e aspettative e nella caduta trascina ... dilei.it

Genova, dopo i crolli la mappa delle criticità: Servono oltre seicento interventiCi sono più di seicento interventi da realizzare su muraglioni, parapetto e opere edilizie di competenza del Comune di Genova. La cifra mi è stata comunicata dai tecnici, ai quali ho chiesto di ... genova.repubblica.it