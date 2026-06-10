I crolli rovinosi delle star | più sono in alto più fanno rumore
Il crollo psicologico di una celebrità ha portato l’attenzione sulla salute mentale nel mondo dello spettacolo. La notizia ha riacceso il dibattito sulla pressione e le difficoltà che affrontano le persone note, evidenziando come il successo possa nascondere problemi profondi. La notizia ha suscitato discussioni pubbliche e mediatica su come la salute mentale venga gestita e percepita nel settore.
Il recente crollo psicologico di Belen ha riacceso i riflettori sul problema della salute mentale, che non risparmia, e anzi sembra ancora più devastante, sulle star. Che dovendo sempre apparire al massimo – della forma, della bellezza, del successo, delle vendite – quando l’algoritmo di una di queste variabili cala, la ricaduta psicologica e fisica sulla persona dietro al personaggio è ancora più rovinosa e devastante. Il caso più recente è appunto di Belen Rodriguez, per anni la donna più desiderata, invidiata, ammirata dello showbiz. Che, complici alcune batoste a livello privato e sentimentale e altre a livello lavorativo – non ci addentriamo nell’analisi perché sarebbe pruriginoso e sicuramente incompleta, visto che tutto non possiamo sapere – ad un certo punto non ha retto. 🔗 Leggi su Dilei.it
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