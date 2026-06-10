I casi Liliana Resinovich e Pamela Genini stasera a Chi l’ha Visto

Stasera a “Chi l’ha visto?” si parlerà dei casi di Liliana Resinovich e Pamela Genini. Il programma di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli va in onda questa sera su Rai 3. La trasmissione si concentrerà sugli sviluppi più recenti e sulle indagini in corso riguardo alle due vicende di scomparsa. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici delle inchieste o dei risultati ottenuti.

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 10 giugno, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 10 giugno 2026. La nuova puntata si apre con la scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez. La donna, che ha fatto perdere le proprie tracce dal 2012, secondo la procura non si è mai allontanata da Farneta abbandonando il suo bambino. Paula aveva tanti progetti e la madre, che non ha mai smesso di cercarla, racconta: “Quando è venuta l’ultima volta a trovarmi mi disse che aveva paura di essere uccisa “. Sulla vicenda verranno proposte testimonianze inedite. Documenti inediti anche sul caso di Pamela Genini, l’ex modella uccisa a Milano da Gianluca Soncin: secondo gli inquirenti, la tomba sarebbe stata profanata tra il 27 ottobre e il 2 novembre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Caso Liliana Resinovich, ora le indagini sarann…

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