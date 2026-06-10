Hydrogen Expo 2026 | Bialetti Arco Technologies ‘occasione per diffondere la cultura dell’idrogeno’

Durante l'Hydrogen Expo 2026, un rappresentante di Bialetti di Arco Technologies ha affermato che l'evento rappresenta un'opportunità per diffondere la conoscenza dell'idrogeno. Ha spiegato che la fiera serve a informare utenti e clienti sui benefici e le applicazioni di questa tecnologia. La partecipazione mira a promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione nel settore. La manifestazione si svolge con l'obiettivo di condividere sviluppi e innovazioni legate all'idrogeno.

“Per noi questa Fiera è importante per informare gli utenti e clienti di cosa significa idrogeno e dove può essere l'applicazione più importante e necessaria, non tanto per un discorso green, ma proprio per l'utilizzo in sé, soprattutto in ambiente industriale, non tanto nell'automotive stradale, dove già ci sono di grossi player. Crediamo in questa fiera e stiamo cercando di dare istruzioni il più possibile tramite l'università che sono sullo stand e al pubblico che si avvicina per la prima volta a questo settore abbastanza importante”. Lo ha detto Alessandro Bialetti, Direttore Vendite Marketing Arco Technologies, alla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Hydrogen Expo 2026: Bialetti (Arco Technologies), occasione per diffondere la cultura

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