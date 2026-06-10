Il Trissino ha vinto 4-2 contro Bassano in gara 4 della finale scudetto di hockey su pista, confermandosi campione d’Italia per la stagione 2025-2026. La partita si è disputata in trasferta, con il team di casa che ha tentato di reagire ma senza riuscire a recuperare il risultato. Con questa vittoria, il Trissino si aggiudica il titolo per il quarto anno consecutivo. La serie si era aperta con il successo di Trissino in gara 1.

Lo scudetto 2025-2026 della Serie A1 di hockey su pista rimane in casa del Trissino. Al termine di una serie scudetto intensissima infatti, gli uomini di Joao Pinto si sono imposti complessivamente 3-1 sui rivali del Bassano chiudendo definitivamente i conti proprio in casa dei rivali, al PalaUbroker, vincendo gara 4 con lo score di 1-2. LA CRONACA. Il match è da cuori forti, anche perché la posta in palio è altissima. Dopo 8 giri di lancette però si sblocca: zampata di Piccoli che buca la difesa bassanese, Grimalt non può nulla. E’ 0-1. I padroni di casa provano a reagire caricando il Trissino di falli: la contesa si inasprisce. A referto vanno diverse occasioni, senza però che il punteggio registri nuove modifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Hockey pista: Trissino ancora campione d’Italia! Espugnata Bassano in gara 4

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