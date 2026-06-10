Dopo quasi due anni, Davide Donadei ha annunciato di aver partecipato e vinto un reality chiamato The Social Home, ma di non aver potuto renderlo pubblico a causa di questioni legali. Ha riferito di aver ricevuto un premio di 100 mila euro, senza fornire ulteriori dettagli sul procedimento legale che ha impedito la comunicazione pubblica. La sua dichiarazione riguarda esclusivamente questa vicenda.

A quasi due anni di distanza, Davide Donadei è tornato a parlare di The Social Home, reality a cui aveva partecipato e che, a suo dire, aveva vinto. Lo ha fatto con un lungo post pubblicato sui social, spiegando di aver scelto il silenzio fino a oggi per via di questioni legali ancora aperte. “Questa è la foto di quando ho vinto The Social Home “, scrive a corredo di uno scatto che lo ritrae con una coppa. Donadei racconta che il format prevedeva circa venti concorrenti, inizialmente divisi in squadre e poi sottoposti a eliminazioni progressive fino alla finale. Secondo il suo racconto, però, il reality non avrebbe mai completato il percorso previsto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho vinto un reality e 100 mila euro di premio ma non ho potuto parlarne pubblicamente per vicende legali”: la rivelazione di Davide Donadei

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