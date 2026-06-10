Rafa torna a far parlare di sé, ma stavolta lontano dal campo. Nel suo nuovo brano l’attaccante portoghese si mette al microfono e si racconta tra sacrifici, riscatto e ambizioni Vedetela così. Tra Way 45 e Yang c’è sicuramente più feeling rispetto a tutte le coppie d’attacco viste al Milan nell’ultimo anno. Rafa Leao è il primo saperlo e l’ultimo singolo “Il Mio Momento”, il primo in italiano della sua carriera da rapper, è lì a dimostrarlo. Una canzone, pubblicata lo scorso 5 giugno insieme al rapper Yang, che parla di riscatto, redenzione, sacrificio. Un titolo abbastanza emblematico, considerando che il “momento” di Leao che i milanisti aspettano è un altro e, soprattutto, è già finito da un pezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leao (girata a San Siro) fa discutere

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