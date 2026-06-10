Helena Prestes è tornata in televisione dopo la partecipazione a The 50 Italia, programma in cui ha ricevuto molti consensi da pubblico e critica.

Continua il momento d'oro di Helena Prestes in seguito alla partecipazione a The 50 Italia, dove ha ottenuto grandi riscontri di critica e pubblico. La modella brasiliana tornerà tra poche ore in televisione. Ebbene sì, la compagna di Javier Martinez sarà tra le concorrenti di Sarabanda, il programma condotto da Enrico Papi. Helena Prestes sarà presente nella puntata del format musicale in onda oggi 11 giugno sui teleschermi di Italia Uno. Per l'ex concorrente del Grande fratello è la sua prima partecipazione al programma storico della tv italiana. Insieme a lei ci saranno la cantante Marcella Bella, LDA e Aka7even, reduci dal successo al festival di Sanremo 2026 ma anche Sergio Friscia, Alba Parietti, l'attrice Ana Safroncik e l'inviato de Le Iene Stefano Corti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes torna in televisione: arriva una bella sorpresa per i fans

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Helena Prestes torna in Italia e sorprende i fan su Javier

Notizie e thread social correlati

Helena Prestes si prende Times Square: arriva una sorpresa per l’ex gieffinaHelena Prestes, nota per aver partecipato al Grande Fratello 2024, ha attirato l’attenzione del pubblico.

Helena Prestes, arriva un dolce messaggio per fans: ecco di cosa si trattaHelena Prestes, nota per aver partecipato al Grande Fratello 2024, ha condiviso un messaggio rivolto ai suoi fan.

Temi più discussi: Che scuola ha fatto Helena Prestes e che titolo di studio ha; Helena Prestes e Javier Martinez più uniti che mai: Viviamo in paradiso; The 50, Helena Prestes strapperà la vittoria finale? Lo show è tra le 10 serie non in lingua inglese più viste al mondo; Helena Prestes: Ora divento cantante anche grazie a Ramazzotti.

Per chi non trova questo contenuto, né nella griglia in homepage, né nella griglia reel è semplicemente in quanto è all'interno della griglia repost #HelenaPrestes Meditation x.com

The 50, volano stracci tra Antonella Elia ed Helena Prestes: Sei una viscida reddit

Helena Prestes, nuova ospitata in tv: l'11 giugno concorrente di Sarabanda CelebrityGiovedì sera Helena gareggerà nel game-show condotto da Enrico Papi e sarà in squadra con Alba Parietti, Anna Safroncik e Stefano Corti ... it.blastingnews.com

Helena Prestes si difende: 'Antipatica e stratega a The 50? Era un gioco con un vincitore'Su X Helena ha risposto a chi l'ha definita una cinica giocatrice nel reality che l'ha vista classificarsi sul podio con Tavassi e Diamante ... it.blastingnews.com