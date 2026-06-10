Un club di Serie A ha annunciato di aver venduto la propria società. La notizia si è diffusa rapidamente, passando da voci tra gli addetti ai lavori a messaggi tra appassionati e tifosi. L’annuncio è arrivato in modo improvviso, generando sconcerto tra gli osservatori del campionato. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’acquirente né sulla data ufficiale della cessione. La comunicazione ha colto di sorpresa molti, creando un’ondata di discussioni tra gli appassionati.

Certe notizie non arrivano: esplodono. Prima un sussurro tra addetti ai lavori, poi i messaggi nei gruppi, infine la stessa domanda che rimbalza ovunque, da un bar all’altro. E quando succede a Roma, in una piazza che vive di passione e nervi scoperti, basta pochissimo perché la città intera trattenga il fiato. Nelle ultime ore il tam tam è diventato un boato, alimentato da un’indiscrezione che, se confermata, cambierebbe una storia lunga più di vent’anni. Si parla di carte già pronte, di firme tenute lontane dai riflettori e di un annuncio che potrebbe arrivare a sorpresa. E intanto i tifosi si dividono: incredulità, speranza, paura del salto nel vuoto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Ha venduto il club”. Terremoto in Serie A, l’annuncio improvviso è appena arrivato

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