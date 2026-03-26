Un cambiamento si è verificato nel gruppo parlamentare di Forza Italia, con la decisione di Maurizio Gasparri di lasciare il ruolo di capogruppo al Senato. La formalizzazione delle dimissioni è prevista per il pomeriggio, anche se la decisione è già stata presa. Questo evento rappresenta una novità all’interno del centrodestra e segna la conclusione di un periodo di leadership nel gruppo parlamentare.

Si chiude una fase ai vertici parlamentari di Forza Italia. Maurizio Gasparri ha rassegnato le dimissioni da capogruppo al Senato: la formalizzazione è prevista nel pomeriggio, ma la decisione è già stata definita. Al suo posto subentrerà Stefania Craxi. L’avvicendamento arriva in un momento di particolare attenzione per gli equilibri interni del partito e segna un passaggio rilevante nella gestione del gruppo a Palazzo Madama. Dimissioni di Maurizio Gasparri: la richiesta firmata da 14 senatori. Alla base del passo indietro di Gasparri c’è una crescente pressione politica interna. Secondo quanto riferito, è stata determinante una lettera sottoscritta da 14 senatori su 20, tra cui Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Si è dimesso”. Terremoto nel centrodestra, l’annuncio è appena arrivato

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