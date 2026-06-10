Gvardiol priorità per il Real | incontro con Mourinho Calafiori resta sullo sfondo

Il Real Madrid ha organizzato un incontro con l’ex allenatore Josè Mourinho per discutere del trasferimento di Josko Gvardiol, considerato una priorità nel mercato. Nel frattempo, il nome di Calafiori è meno presente nelle trattative e rimane in secondo piano. La società sta valutando le opzioni per rafforzare la rosa e ha concentrato le negoziazioni su Gvardiol, mentre le trattative per Calafiori non sono ancora avanzate.

Real Madrid, summit con Josè Mourinho: Josko Gvardiol è in cima alla lista, Calafiori più defilato. Ecco cosa sta succedendo. L’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano apre nuovi scenari sul mercato dei difensori in casa Real Madrid. Durante l’incontro avvenuto nelle scorse ore tra la dirigenza blanca e José Mourinho, non si è parlato soltanto di strategie generali ma anche di profili specifici per rinforzare il reparto arretrato. Tra questi, il nome che ha catturato maggiormente l’attenzione è quello di Joško Gvardiol, considerato molto in alto nella lista dei desideri del club. Il difensore croato non è mai stato una reale opzione per il Bayern Monaco e, nel frattempo, il Manchester City gli ha proposto un nuovo contratto con aumento salariale, segnale della volontà di blindarlo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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