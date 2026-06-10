Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3 | le graduatorie AGGIORNATO

Le graduatorie del concorso PNRR3 per infanzia e primaria sono state pubblicate con DDG n. 29382025. La pubblicazione riguarda le liste ufficiali relative alle assegnazioni dei posti per le categorie di insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria. Le graduatorie sono state aggiornate e rese disponibili online. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui criteri di selezione o sui numeri di posti disponibili.

Le graduatorie del concorso PNRR3 bandito per infanzia e primaria con DDG n. 29382025. La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Friuli Venezia Giulia – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Prime soglie di sbarramento del concorso docenti PNRR3: analisi dei punteggi minimi

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