Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3 | le graduatorie AGGIORNATO con Friuli Venezia Giulia e Umbria
Le graduatorie del concorso per docenti di infanzia e primaria, bandito con decreto del 2025, sono state aggiornate includendo le regioni Friuli Venezia Giulia e Umbria.
Le graduatorie del concorso PNRR3 bandito per infanzia e primaria con DDG n. 29382025. La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Friuli Venezia Giulia – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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#AllertameteoFVG Allerta Gialla in Friuli Venezia Giulia, prevista su tutta la regione dalle ore 12.00 di domani 10/06 alle ore 8.00 di giovedì 11/06. Si prevedono temporali forti, con fase acuta dalle 15 alle 24 di domani. Si raccomanda prudenza, special facebook