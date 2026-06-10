Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3 | le graduatorie AGGIORNATO con Friuli Venezia Giulia e Umbria

Le graduatorie del concorso per docenti di infanzia e primaria, bandito con decreto del 2025, sono state aggiornate includendo le regioni Friuli Venezia Giulia e Umbria.

Le graduatorie del concorso PNRR3 bandito per infanzia e primaria con DDG n. 29382025. La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Friuli Venezia Giulia – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guida completa alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze | Come inserirsi senza errori

Notizie e thread social correlati

Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3: le graduatorie [AGGIORNATO con ADEE Friuli Venezia Giulia]Le graduatorie del concorso PNRR3 per infanzia e primaria sono state pubblicate con il DDG n.

Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3: le graduatorie [AGGIORNATO con Umbria]Le graduatorie del concorso PNRR3 per infanzia e primaria sono state pubblicate con il decreto n.

Argomenti più discussi: Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3: le graduatorie [AGGIORNATO con Basilicata]; Concorso PNRR3, pubblicazione delle graduatorie per la scuola d’infanzia e primaria; Concorso Comune Foggia da 26 posti: Graduatorie definitive; Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote).