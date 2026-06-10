Gli Stati Uniti stanno ostacolando l’ingresso ad alcune delegazioni dei Mondiali

Alcuni membri di delegazioni dei Mondiali hanno riscontrato difficoltà all'ingresso negli Stati Uniti. Diverse persone, tra giocatori e staff, sono state fermate o hanno avuto problemi alla frontiera. Le autorità statunitensi hanno applicato politiche che hanno causato queste interruzioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni o sui numeri esatti delle persone coinvolte. La situazione ha generato sconcerto tra le squadre e i rappresentanti delle delegazioni.

Gli Stati Uniti stanno ostacolando l’ingresso nel paese a molti giocatori, tifosi e altre persone coinvolte nei Mondiali di calcio, che si svolgeranno dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Ad alcuni membri delle delegazioni sono stati negati i visti, altri sono stati interrogati per ore alla frontiera, altri ancora potranno entrare negli Stati Uniti solo per giocare le partite. Un esempio è quello di Omar Artan, un arbitro somalo che avrebbe dovuto dirigere alcune partite dei prossimi Mondiali, ma è tornato in Somalia dopo essere stato interrogato per 11 ore e poi respinto all’aeroporto di Miami, negli Stati Uniti.... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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CAOS NEGLI STATI UNITI, ICE ALLE OLIMPIADI, TRUMP INCOLPA I DEMOCRATICI DI FOMENTARE LE RIVOLTE

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