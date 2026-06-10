Nel nuovo film di Spielberg, gli orologi Hamilton indossati dai personaggi sono ben visibili e si distinguono chiaramente. La loro presenza sul polso dei protagonisti cattura l’attenzione e si integra nelle scene senza disturbare la narrazione. La scelta del brand risulta evidente e si nota facilmente durante le sequenze più intense. La produzione ha curato nei dettagli anche gli accessori indossati dagli attori, tra cui gli orologi Hamilton.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Per Hollywood gli orologi sono spesso dettagli. Per Hamilton, da oltre novant’anni, sono strumenti narrativi. Non è una distinzione da poco. In un’epoca in cui molti segnatempo sullo schermo finiscono per sembrare semplici product placement, il marchio nato a Lancaster continua a seguire una filosofia diversa: scegliere o progettare orologi che aiutino a definire chi sono i personaggi che li indossano. È lo stesso approccio adottato per Disclosure Day, il nuovo thriller scientifico diretto da Steven Spielberg e prodotto da Universal Pictures e Amblin Entertainment, e in arrivo nelle sale il 10 giugno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gli orologi Hamilton nel nuovo film di Spielberg ci hanno fatto dimenticare degli alieni

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