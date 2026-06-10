In Italia, le famiglie con bambini possiedono in media più animali domestici rispetto ad altre tipologie di nuclei familiari. Secondo dati recenti, circa il 35% delle famiglie con figli ha almeno un animale domestico, mentre tra le famiglie senza figli la percentuale scende al 20%. La maggior parte di questi animali sono cani e gatti, tenuti come compagnia e parte integrante del nucleo familiare.

Molto spesso alcuni critici amano sostenere che nel nostro Paese le persone preferiscano gli animali ai figli; ora, al netto della sacrosanta libertà di ciascuno di decidere se e quando diventare genitore, pare che i dati smentiscano anche queste bizzarre teorie che vorrebbero gli amici a quattro zampe come “figli sostitutivi”. Secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2026, infatti, sarebbero invece proprio le famiglie con figli quelle in cui la presenza degli animali domestici sarebbe più forte: quasi due su tre in cui ci siano bambini piccoli avrebbe almeno un animale in casa. Non c’è quindi nessuna relazione direttamente proporzionale tra calo delle nascite e aumento della presenza di animali. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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© Gravidanzaonline.it - Gli animali non sono “figli sostitutivi”: in Italia li hanno soprattutto le famiglie con figli

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