Il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati non ha raggiunto il quorum necessario, lasciando inalterata la normativa attuale. Le riforme proposte avevano come obiettivo di modificare le procedure e le tutele per i giudici, ma sono state bocciate. Il risultato comporta il mantenimento delle regole precedenti, senza modifiche alle modalità di responsabilità per eventuali errori o condotte scorrette. La decisione è stata comunicata dopo lo scrutinio delle schede.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La stagnazione economica del primo trimestre 2026 riflette la paralisi del sistema giudiziario italiano. Fonte Eurostat? Il bilancio negativo di Nordio dopo tre anni di riforme incompiute. Il progetto di riforma della giustizia guidato da Nordio ha subito un arresto drastico dopo tre anni e mezzo di attività ministeriale. Il referendum sulla separazione delle carriere, che rappresentava il pilastro centrale di questo percorso, è stato respinto a causa di gravi errori commessi sia dal ministero che dalla maggioranza politica. L’agenda del ministro si basava su una visione liberale e radicale che prevedeva interventi strutturali profondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giustizia ferma: il bilancio negativo delle riforme di Nordio

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Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

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