Durante le Giornate Europee dell’Archeologia, sono in programma visite guidate a Siponto. Le escursioni si svolgeranno nei siti archeologici, con percorsi organizzati e spiegazioni dettagliate. Le visite sono gratuite e aperte a tutti, con orari stabiliti per i diversi gruppi. Le attività si concentrano sulle rovine dell’antica città e sui reperti conservati nel museo locale. La partecipazione è prevista su prenotazione.

Nella giornata di Sabato 13 giugno, sarà possibile visitare, dalle 16.30 alle 19.00, un settore di un quartiere residenziale a sud del decumano massimo di Sipontum. Le indagini stanno offrendo un prezioso spaccato su stili e consuetudini di vita degli abitanti della città medievale, dal X-XI secolo sino al tardo XIV secolo. L’Associazione ArcheoSipontum terrà un laboratorio educativo per bambini sulla ceramica “Vasai per un giorno” dalle 17.00 alle 18.30. Per un massimo di 20 partecipanti. Il Parco Archeologico di Siponto vi aspetta nei consueti orari di apertura, dalle 10.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.45). Un'occasione per immergersi nella storia e lasciarsi sorprendere dalla bellezza senza tempo di Siponto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giornate Europee dell’Archeologia: visite guidate a Siponto

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