Durante i Giochi del Mediterraneo, è stato affrontato il tema dell’accessibilità delle strutture sportive per le persone con disabilità. La II Commissione consiliare della Regione Puglia ha discusso sull’importanza di migliorare le strutture dedicate allo sport paralimpico, sottolineando l’esigenza di garantire maggiore inclusione. La discussione ha coinvolto rappresentanti di associazioni e atleti, evidenziando la necessità di interventi concreti per rendere gli impianti più accessibili.

Tarantini Time Quotidiano Il ruolo dello sport paralimpico nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo e la necessità di garantire strutture sempre più accessibili alle persone con disabilità sono stati al centro dei lavori della II Commissione consiliare permanente della Regione Puglia. Nel corso della seduta sono stati ascoltati il presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, Gianni Romito, la delegata provinciale di Taranto Anna Portacci e il garante regionale per le persone con disabilità Antonio Giampietro, chiamati a confrontarsi con i consiglieri regionali sui temi dell’inclusione sportiva e del coinvolgimento del movimento paralimpico nel percorso che porterà ai Giochi del Mediterraneo del 2026. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, Angolano e Borraccino: focus su sport paralimpico e inclusione

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