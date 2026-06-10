Ghali al Roland Garros con un orologio dal valore altissimo La cifra da capogiro

Il rapper Ghali è stato visto al Roland Garros indossando un orologio dal valore stimato molto alto. La finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev si è conclusa con la vittoria del tedesco. Tra gli spettatori presenti c’era anche il musicista, che ha assistito all’ultimo match del torneo parigino. La manifestazione si è svolta senza altri dettagli sulla presenza di ulteriori celebrità o eventi collegati.

C'era anche Ghali, ospite di Hbo, tra le personalità presenti al Roland Garros per assistere alla finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, che ha chiuso l'edizione 2026 dello Slam parigino con la vittoria del tedesco. Prima di accomodarsi, l'artista ha regalato al pubblico un momento subito. 🔗 Leggi su Today.it

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