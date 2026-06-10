Una donna è stata arrestata per tentato omicidio dopo aver accoltellato al torace il compagno durante una lite domestica. La donna ha riferito alle forze dell'ordine che l’uomo voleva picchiarla. La polizia ha trovato il ferito con una ferita al torace e ha sequestrato l’arma. Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe scoppiata per motivi futili e sarebbe stato lui a iniziare a picchiare e minacciare la partner con un’arma.

Serata violenta tra ponente genovese e Valpolcevera in due liti avvenute all’interno di altrettante abitazioni. In entrambi i casi è intervenuta la polizia e la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. L’episodio più grave, almeno per quanto riguarda le condizioni del ferito, è avvenuto a Cornigliano. Durante un diverbio tra conviventi, degenerato, una donna ha colpito con una coltellata il compagno, un uomo di 42 anni. L’uomo è stato raggiunto da un fendente al torace. Ha tentato di uscire dal palazzo dove si è verificato il fatto, in via Minghetti, ed è qui che è stato raggiunto da soccorsi e polizia. Il quarantenne è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Genova.

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, accoltella al torace il compagno e dice alla polizia che lui voleva picchiarla, donna arrestata per tentato omicidio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accoltella convivente: arrestata per tentato omicidio si difende, "Mi ha aggredita lui"Una donna di 41 anni è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio dopo aver ferito al torace il convivente con un coltello durante una lite in...

Accoltella all’addome il compagno durante una lite a Ostia, arrestata per tentato omicidio: l’uomo è gravissimoOggi a Ostia si è verificato un episodio di violenza durante una lite tra due persone.

Argomenti più discussi: Genova, accoltella il convivente dopo una lite: arrestata 41enne; Accoltella convivente: arrestata per tentato omicidio si difende, Mi ha aggredita lui; Tenta la rapina nel parcheggio di un supermercato e accoltella un ventenne al torace a Bressanone: arrestato 22enne; Millan, 22enne accoltella un ragazzo al torace per una bici e una birra nel parcheggio dell'Eurospar: arrestato.

Genova, accoltella al torace il compagno e dice alla polizia che lui voleva picchiarla, donna arrestata per tentato omicidio x.com

Aggressione in via XX Settembre: ventenne accoltellato dopo una lite in un locale di via XII OttobreGenova – Un giovane di circa 20 anni è stato accoltellato nella notte in via XX Settembre, nel pieno centro di Genova. Il ragazzo è stato colpito al torace durante un’aggressione avvenuta poco dopo le ... ilsecoloxix.it