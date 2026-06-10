La madre di Alberto Stasi è finita al centro di una polemica dopo le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli. Per anni, ha evitato interviste e apparizioni pubbliche, rimanendo distante dalle discussioni sul caso. Ora, le sue parole e l’attenzione mediatica hanno riacceso il dibattito pubblico sulla sua figura, che fino a oggi aveva mantenuto un profilo molto basso.

Per anni ha scelto il silenzio, restando lontana dalle telecamere e dalle polemiche che hanno accompagnato uno dei casi di cronaca più discussi della storia italiana. Ora, però, a distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, una figura rimasta sempre nell’ombra torna a raccontare il proprio dolore e le proprie speranze, proprio mentre il caso di Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. >> Lutto nella tv italiana: il triste annuncio. Se ne va un protagonista Le nuove indagini, le discussioni televisive e le recenti dichiarazioni dei protagonisti della vicenda hanno riportato sotto i riflettori una storia che sembra non trovare mai una conclusione definitiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Garlasco, scoppia la bufera sulla madre di Alberto Stasi dopo le parole di Selvaggia Lucarelli

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