Il 20 maggio 2025 si è svolto l'ultimo interrogatorio di Alberto Stasi, nel quale si è parlato dell’impronta 33, attribuita a una mano di Sempio. Il pubblico ministero ha confermato che l’impronta è stata identificata come appartenente a Sempio. Stasi ha risposto che se avessero saputo dell’impronta nel 2007, la situazione sarebbe stata diversa. La discussione si è concentrata sulla rilevanza di questo elemento nelle indagini.

Durante l'ultimo interrogatorio di Alberto Stasi del 20 maggio 2025 viene toccato il tema dell'impronta 33, uno degli elementi più discussi nelle indagini sul delitto di Garlasco. Nel video dell'udienza si ascolta il pm Fabio Napoleone confermare che si tratti di un palmo di una mano di Andrea Sempi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'ultimo interrogatorio di Stasi, pm: "Impronta 33 mano di Sempio", lui: "Lo avessimo saputo nel 2007" - VIDEO

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Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Il Tg1: aveva visto il video di lei e Stasi

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