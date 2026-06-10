FVG 54,8 milioni di fondi UE per innovazione e social housing

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati assegnati 54,8 milioni di euro di fondi europei alla regione Friuli Venezia Giulia, destinati a progetti di innovazione e social housing. Di questi, 49 milioni sono riservati a finanziamenti per la ricerca in settori tecnologici. Restano da chiarire le modalità di distribuzione e come questi fondi influenzeranno il mercato degli affitti e lo sviluppo delle iniziative di edilizia sociale. Nessuna informazione è stata fornita sulle tempistiche di implementazione.

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Come cambierà il mercato degli affitti grazie ai nuovi fondi per l'edilizia?. Quali settori tecnologici riceveranno i 49 milioni destinati alla ricerca?. Dove verranno costruiti i nuovi edifici scolastici e i poli tecnologici?. Chi gestirà concretamente la distribuzione di queste risorse regionali?.? In Breve 49,2 milioni per ricerca, deep tech e biotecnologie tramite piattaforma europea STEP. 20 milioni destinati al social housing per alloggi sostenibili e accessibili. 19,5 milioni per nuovo edificio scolastico Nzeb Plus a Gorizia. 14,6 milioni per efficientamento e antisismica al polo Malignani di Udine. Nuovi fondi europei per il Friuli Venezia Giulia: 54,8 milioni di euro approvati a Venzone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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