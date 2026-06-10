Uno studio ha rilevato che anche il consumo di poche sigarette al giorno può danneggiare il cuore. La ricerca indica che il rischio cardiovascolare aumenta già con un basso numero di sigarette fumate quotidianamente. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di sigarette considerate, ma i risultati suggeriscono che nessun livello di fumo è senza rischio per la salute cardiovascolare. La scoperta è stata pubblicata di recente e si basa su analisi di dati clinici.

Anche poche sigarette al giorno possono compromettere seriamente la salute del cuore. Un ampio lavoro scientifico pubblicato su PLOS Medicine e basato sull’analisi di oltre 300 mila persone mostra che il fumo leggero o saltuario, compreso tra due e cinque sigarette al giorno, è tutt’altro che innocuo. Lo studio, coordinato da Michael Blaha del Johns Hopkins Ciccarone Center, rileva un aumento marcato del rischio di insufficienza cardiaca e di morte prematura rispetto ai non fumatori. Esattamente come con l’alcol, in altre parole, l’unica dose davvero sicura è zero. Secondo i dati raccolti, il pericolo di sviluppare insufficienza cardiaca cresce del 50%, mentre la probabilità di morte per tutte le cause risulta superiore del 60%. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Fumo di sigaretta: la sorprendente scoperta di un nuovo studio

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