Un ingegnere moldavo è scomparso a Trento e si è diretto verso la Germania. Non sono stati forniti dettagli su come abbia evitato i controlli delle forze dell’ordine durante la fuga. Nel 2018, in Moldavia, avrebbe commesso un reato, ma non sono state specificate le caratteristiche del crimine. La polizia sta indagando sulle modalità di fuga e sui motivi che hanno portato alla scomparsa.

? Punti chiave? In Breve Un ingegnere moldavo fugge dai domiciliari a Trento: l’evasione scuote la città. Un ingegnere di 28 anni, originario della Moldavia, è fuggito dalla casa dei suoceri a Trento violando i domiciliari imposti in attesa dell’estradizione. L’uomo, impiegato in una multinazionale, risulterebbe rientrato in Germania, dove ha la sua residenza e il suo posto di lavoro, eludendo i controlli delle forze dell’ordine. Tutto ha inizio con una vicenda giudiziaria complessa che ha attraversato diversi confini europei, dalla Moldavia alla Germania, toccando l’Italia tra Rimini e il capoluogo trentino. Il giovane è accusato di un omicidio preterintenzionale avvenuto nel suo Paese d’origine nel 2018. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga a Trento: l’ingegnere moldavo svanisce verso la Germania

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