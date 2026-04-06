La prima notte con lui… Francesca Pascale la rivelazione su Silvio Berlusconi
Nel programma televisivo Storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta, Francesca Pascale ha ricostruito alcuni passaggi della relazione con Silvio Berlusconi, soffermandosi su episodi personali, retroscena e momenti legati agli ultimi giorni di vita dell’ex presidente del Consiglio. Francesca Pascale e la prima notte ad Arcore con Silvio Berlusconi. Durante l’intervista, Pascale ha descritto anche aspetti caratteriali del rapporto, tra gelosia e ironia. “Lui buttava fuoco sulla mia furia disseminando casa di biglietti dove scriveva ‘Cara Sofia stanotte Francesca non ci sarà e starò con te’. Facevo scenate e lui ridendo, ma non capisci che Sofia non esiste? Ti prendo in giro”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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Francesca Pascale e il racconto della prima notte con Berlusconi: “Mi disse: potrei essere tuo nonno” Un racconto intimo, tra memoria personale e riflessione pubblica, riporta al centro dell’attenzione il legame tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi. A dista - facebook.com facebook
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