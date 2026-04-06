Nel programma televisivo Storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta, Francesca Pascale ha ricostruito alcuni passaggi della relazione con Silvio Berlusconi, soffermandosi su episodi personali, retroscena e momenti legati agli ultimi giorni di vita dell’ex presidente del Consiglio. Francesca Pascale e la prima notte ad Arcore con Silvio Berlusconi. Durante l’intervista, Pascale ha descritto anche aspetti caratteriali del rapporto, tra gelosia e ironia. “Lui buttava fuoco sulla mia furia disseminando casa di biglietti dove scriveva ‘Cara Sofia stanotte Francesca non ci sarà e starò con te’. Facevo scenate e lui ridendo, ma non capisci che Sofia non esiste? Ti prendo in giro”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La prima notte con lui…”. Francesca Pascale, la rivelazione su Silvio Berlusconi

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