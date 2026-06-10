Forbidden fruit 4 replica puntata 10 giugno in streaming | Video Mediaset
Il 10 giugno è andata in onda in streaming la decima puntata di Forbidden Fruit 4. In questa puntata, le famiglie di Lila e Yigit si sono riunite per la cerimonia di fidanzamento. La scena ha mostrato i momenti della celebrazione tra i due nuclei familiari. La puntata è disponibile sul sito di Mediaset, offrendo la possibilità di seguire l’episodio in modo diretto e immediato.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 10 giugno – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna le famiglie di Lila e di Yigit sono riunite per la loro cerimonia di fidanzamento. Il tradizionale rito del caffè si trasforma in un piccolo dramma quando Yigit, dopo aver bevuto il mix preparato da Yildiz con abbondante peperoncino, accusa un malore a causa di un’allergia sconosciuta alla ragazza. La situazione si risolve fortunatamente senza gravi conseguenze, permettendo a Kaya e Halit di procedere con la benedizione ufficiale dell’unione tra i due giovani. Nel frattempo, Yildiz vive una profonda delusione perche’ Kerim sembra aver iniziato una relazione con Sahika. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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