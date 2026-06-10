Forbidden fruit 4 replica puntata 10 giugno in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Il 10 giugno è andata in onda in streaming la decima puntata di Forbidden Fruit 4. In questa puntata, le famiglie di Lila e Yigit si sono riunite per la cerimonia di fidanzamento. La scena ha mostrato i momenti della celebrazione tra i due nuclei familiari. La puntata è disponibile sul sito di Mediaset, offrendo la possibilità di seguire l’episodio in modo diretto e immediato.