Forbidden fruit 4 replica puntata 3 giugno in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 3 giugno – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna nel bel mezzo dei festeggiamenti per la proposta di matrimonio di Halit a Yildiz, dei finti poliziotti irrompono alla festa incastrando e rapendo Zehra. Kerim riesce a salvarla, spingendo Ender ad accusare Sahika del complotto. Subito dopo, Kerim confessa i propri sentimenti a Yildiz, imponendole di scegliere tra lui e l’ex marito. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 4 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden Fruit, Ultima Puntata: Ender Ha Un Ictus!

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