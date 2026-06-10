I fondi europei destinati all’agricoltura sociale puntano a favorire l’inserimento lavorativo di disabili, sostenendo progetti che coinvolgono persone svantaggiate. Vengono finanziati interventi strutturali come l’ammodernamento di aziende agricole e la creazione di spazi di lavoro inclusivi. Questi fondi coprono anche iniziative di formazione e supporto per le persone con disabilità, con l’obiettivo di integrare queste figure nel settore agricolo e migliorare la sostenibilità ambientale.

Come trasformano i fondi europei l'inserimento lavorativo dei disabili?. Quali interventi strutturali finanziano concretamente i nuovi fondi comunitari?. Perché il modello delle fattorie sociali sfida la grande distribuzione?. Come può il PNRR garantire l'autonomia energetica alle cooperative?.? In Breve Investimenti PNRR finanziano impianto fotovoltaico per autonomia energetica della cooperativa Caresà. Fondi europei finanziano piantumazione di siepi e creazione di boschetto di pianura. Modello Caresà integra agricoltura biologica e inserimento lavorativo per adulti con disabilità. Campagna Più forti insieme lanciata presso sede Experience – David Sassoli di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi UE: l’agricoltura sociale accelera inclusione e ambiente

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Temi più discussi: 10 miliardi di fondi pubblici. L'agricoltura italiana è da record (di dipendenza); Ari: Basta soldi Ue sulla base degli ettari. I fondi Pac vadano al vero lavoro agricolo; Zaia, Mammi e Cirio: sì Meloni, no Fitto su coesione; Fondi Ue, lo scatto decisivo. Ora però bisogna spenderli. Fesr e Fse+ 2021-2027: la programmazione va spedita, pagamenti al 30%.

. @RaffaeleFitto apre l’evento di lancio della campagna Bilancio europeo: Più forti insieme. Questa campagna porta in primo piano il fine ultimo di tutte le politiche europee, ovvero le persone, per le quali l’Unione europea fa una differenza. 1/4 x.com

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