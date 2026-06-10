Fondi pensione nel decennio comparto azionario con rendimenti medi annui del 5% rispetto al 2,5% del Tfr

Nel corso di dieci anni, i fondi pensione azionari hanno registrato rendimenti medi annui del 5%, rispetto al 2,5% del trattamento di fine rapporto. Il settore mostra un aumento di iscritti, contributi e risorse gestite, indicando una crescita stabile. Tuttavia, persistono disparità di partecipazione, con un tasso di adesione più basso tra le donne.

Un sistema solido che cresce, per numero di iscritti, entità di contributi e risorse. Ma restano gli squilibri nel livello di partecipazione: il tasso di partecipazione delle donne è di circa sette punti percentuali inferiore a quello degli uomini, la percentuale degli iscritti al di sotto dei 35 anni è del 20,8 per cento. E’ la fotografia scattata dal presidente della Covip (la Commissione di vigilanza sui fondi pensione) Mario Pepe nella relazione annuale sulla previdenza complementare. Fotografia che mette in evidenza su un periodo di osservazione decennale (da fine 2015 a fine 2025), come i rendimenti medi annui composti delle linee a... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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