A Siena, durante controlli straordinari coordinati tra forze di polizia locale e autorità finanziarie, sono state riscontrate 35 violazioni. Le verifiche hanno coinvolto attività commerciali e cittadini, con sanzioni applicate in base alla normativa vigente. Le operazioni sono state svolte nel rispetto delle procedure ufficiali, senza incidenti o anomalie segnalate. I controlli hanno riguardato principalmente questioni fiscali e di rispetto delle normative commerciali, con interventi mirati in diverse aree della città.

I controlli sono stati eseguiti da un dispositivo misto di militari e agenti in abiti civili e in uniforme, anche per rendere maggiormente visibile – in ottica preventiva – la continua presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Essi hanno riguardato negozi di alimentari, minimarket e ristoranti, gestiti da cittadini italiani ed extracomunitari. All’esito delle attivita` ispettive congiunte sono state complessivamente accertate 35 violazioni in materia igienico-sanitaria, polizia annonaria (mancata esposizione dei prezzi e assenza di bilance pesa alimenti) e tributaria (mancata esposizione sul registratore telematico del codice QR dell’Agenzia delle Entrate, mancata memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, mancata emissione scontrini, lavoratori assunti in nero). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Finanza e polizia locale, controlli straordinari a Siena: riscontrate 35 violazioni

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Pavia, Controlli Straordinari nelle Aree della Movida: Droga e Coltelli Sequestrati nel Centro Città

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