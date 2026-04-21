Stasera su Rai 2, Brigitte Nielsen si presenta a Belve per condividere la sua storia. L’attrice e modella, nota per le sue numerose partecipazioni nel mondo dello spettacolo, ha vissuto esperienze diverse, tra passerelle di moda, ruoli cinematografici e partecipazioni a Sanremo. Ha avuto cinque mariti, tra cui uno di Hollywood, e una figlia a 54 anni. Ha anche interpretato personaggi memorabili, come Fantaghirò.

S tasera Brigitte Nielsen siede di fronte a Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2. Non è la prima volta che torna in Italia a raccontarsi, e probabilmente non sarà l’ultima. Perché Brigitte Nielsen è uno di quei personaggi che questo paese sente propri da decenni, anche se danese di nascita e americana di adozione. Ha condotto Sanremo, ha fatto la Strega Nera in Fantaghirò, ha sfilato per Versace e Armani quando Milano era la capitale della moda mondiale. Il suo nome evoca immediatamente qualcosa: chi ha più di quarant’anni la ricorda ovunque, chi ne ha meno la scopre e capisce subito perché se ne parla ancora. Brigitte Nielsen: la vita, gli amori la carriera.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le passerelle di moda, il cinema, Sanremo, Fantaghirò, cinque mariti (tra cui Stallone) e una figlia avuta a 54 anni. Mille vite in una

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