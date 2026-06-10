Finale Scudetto basket Milano-Venezia | al via la serie che assegna il titolo della Serie A

La finale del campionato di basket tra Milano e Venezia è iniziata. La serie per il titolo della Serie A Unipol 202526 è stata aperta con la prima partita. Entrambe le squadre cercano di conquistare il tricolore. La serie si svolge al meglio delle cinque partite. La seconda gara è in programma tra pochi giorni. La sfida si disputa in casa di una delle due squadre, a seconda dell’esito della prima.

L’EA7 Emporio Armani Milano e l’Umana Reyer Venezia si contendono il tricolore nella finale della Serie A Unipol 202526. La serie al meglio delle cinque partite prende il via dal Forum di Assago, con Gara 1 in programma giovedì 11 giugno e Gara 2 sabato. Tutta la finale sarà trasmessa in diretta su Sky, NOW e Cielo. La corsa allo Scudetto entra nella sua fase decisiva. Saranno EA7 Emporio Armani Milano e Umana Reyer Venezia a sfidarsi nella finale della Serie A Unipol 202526, una serie che promette spettacolo tra due delle realtà più solide e ambiziose del basket italiano. La formazione guidata da Peppe Poeta potrà contare sul fattore campo nelle prime due gare della serie, ospitando Venezia al Forum di Assago. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 2025/2026

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