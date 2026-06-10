Luis Figo ha dichiarato che nel calcio professionistico si gioca troppo, affermando che chi vuole guadagnare molto deve dedicarsi a lungo alla partita. L'ex calciatore, ora ambasciatore della FIFA, ha rilasciato un’intervista a El Mundo in cui ha commentato i prossimi Mondiali e la situazione attuale del calcio. Le sue parole si concentrano sull’impegno richiesto per ottenere alte retribuzioni nel mondo del calcio.

Luis Figo, ex fortissimo calciatore di Barcellona, Real Madrid e Inter ed ora ambasciatore della FIFA, ha rilasciato un’intervista a El Mundo per parlare sia dei prossimi Mondiali che del momento del calcio. Figo: “Meno partite, vuol dire meno visibilità e meno introiti televisivi”. “È vero che ci sono molte partite, ma è così che funziona il mondo del calcio. I club cercano di aumentare i ricavi, e questo significa più competizioni. Anche i giocatori hanno contratti migliori, e per ottenerli devono giocare più partite. Per quanto riguarda il calendario, se vuoi contratti migliori, devi giocare più partite. Se vuoi guadagnare di più, devi lavorare di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Figo l’anti-ipocrisia: “Si gioca troppo? Se vuoi guadagnare tanto, devi giocare tanto”

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